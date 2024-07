Napoli, per Buongiorno c'è l'accordo contrattuale. Al Torino andranno 35 milioni

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino a diventare un nuovo difensore del Napoli: in questi minuti si è concluso l'incontro tra l'agente del centrale del Torino e il club azzurro, che hanno raggiunto una intesa di massima per il suo contratto, compresi i temutissimi diritti d'immagine. Nel contratto di Buongiorno con il Napoli potrebbe essere inserita anche una clausola di risoluzione valida dopo tre anni di contratto. Il difensore, ricordiamo, dovrebbe firmare un contratto quinquennale con gli azzurri. Con il direttore sportivo Manna, c'erano anche il presidente De Laurentiis e 'uomo dei contratti' Chiavelli.

L'accordo con il Torino è invece sulla base di 35 milioni di euro di parte fissa più cinque di bonus, rammenta la redazione di Sky Sport. Sin da subito gli azzurri hanno dato priorità massima al rafforzamento della difesa e l'investimento importantissimo per il vicecapitano del Torino testimonia l'intenzione degli azzurri di accontentare Antonio Conte.

Incontro con l'agente di Kvara

Dopo il blitz in Germania, la dirigenza azzurra continua a lavorare al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Anche oggi, continua Sky Sport, il ds Manna ha incontrato l'agente del giocatore: le parti continuano a sondare il terreno per capire quali siano i margini sin da ora per il prolungamento contrattuale del classe 2001 in scadenza nel 2027. A prescindere dai discorsi relativi al rinnovo, Kvara non si muoverà da Napoli avendo un contratto che lo lega agli azzurri per altri tre anni.