Napoli, richiamo di Giuntoli a Osimhen: nei prossimi giorni incontro anche con Gattuso

Isolamento per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è risultato positivo al Covid-19 dopo il suo rientro dalle vacanze in Nigeria e attende un nuovo tampone che verrà svolto nella giornata di domani. Il calciatore, in seguito alla festa svolta in Patria senza mascherina né distanziamento, verrà multato dalla società. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’ex Lille è stato richiamato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e nei prossimi giorni incontrerà il tecnico Gennaro Gattuso, per niente felice di quanto accaduto.