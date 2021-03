Napoli, ripresa la preparazione: Osimhen parzialmente in gruppo. Terapie per Lozano e Petagna

vedi letture

Dopo la gara di Reggio Emilia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center, in vista della sfida di domenica contro il Bologna. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 svolgendo riscaldamento ed esercitazione tecnica. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale. Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra.