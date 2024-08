Napoli, ripresi i contatti tra il Chelsea e Osimhen: c'è attesa per l'offerta dei blues

vedi letture

Il Chelsea può tornare alla carica per Victor Osimhen. Il club londinese che ha definito la cessione al Napoli di Romelu Lukaku per 30 milioni di euro più bonus legati a una eventuale futura rivendita potrebbe acquistare proprio dalla società partenopea il suo nuovo centravanti e ha riavviato i contatti per il bomber nigeriano. Secondo 'Sky', attesa in queste ore l'offerta dei blues per il numero nove classe 1998 che a Napoli continua ad allenarsi in disparte e non ha preso parte alle prime due gare di campionato contro Hellas Verona e Bologna.

Negli scorsi giorni, interrogato sulla possibilità di acquistare un nuovo centravanti, l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca s'è espresso così: "Non abbiamo bisogno di ingaggiare giocatori tanto per ingaggiarli. Se ingaggiamo un giocatore per migliorarci va bene, altrimenti siamo contenti di come siamo. Se avremo la possibilità di portare un numero 9 che ci renda migliori, ci proveremo".

E poi sui tanti esuberi in rosa: "Il mio ruolo è semplicemente quello di comunicare i giocatori che mi piacciono e quelli che non mi piacciono. Speriamo di trovare delle soluzioni per loro perché alla fine, quando trovi delle soluzioni, tutti sono contenti. Quando non le trovi, probabilmente puoi creare dei problemi", ha detto.