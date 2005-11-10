Napoli, Rafa Marin sfida il 'suo' Villarreal: "Attenzione, davanti sono veloci"

Appena archiviato il successo contro il Frosinone, è già vigilia di Champions League per il Napoli. Domani la formazione azzurra disputerà la seconda giornata della League Phase di Champions League in Spagna, sul campo del Villarreal, alle 21. Oggi alle 19.15, insieme a Massimiliano Allegri, ci sarà anche l'ex di turno Rafa Marin a presentare la partita in conferenza stampa direttamente dal vente dell'Estadio de la Ceramica. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro con i media.



19.35 - Inizia la conferenza stampa.

Ti aspettavi di cominciare così la stagione?

"Sono molto contento. Sono passati due anni e mi è toccato un anno duro, come ho detto tante volte. Sono migliorato molto. Al Villarreal mi hanno accolto a braccia aperte e gli sono molto grato, sono tornato a Napoli più maturo e preparato. Voglio dare il meglio, sono pronto per rimanere il più possibile".

Chi deve temere del Villarreal?

"Ci aspettiamo una squadra molto forte. Hanno giocatori molto rapidi in attacco e in difesa. Dobbiamo stare molto attenti in marcatura preventiva, e dobbiamo anche finalizzare meglio le giocate".

Ti trovi meglio in una difesa a tre o a quattro?

"Quando vinciamo, la cosa meno importante è il mio ruolo. Non importa se giochiamo con una difesa a tre o a quattro. L'importante è continuare a portare risultati".

Come sta andando il tuo ritorno al Napoli?

"Mi sento molto a mio agio con il mister e con il ritorno al Napoli. Credo che proponga cosa che mi fanno molto bene come giocatore: la difesa alta, i duelli.. uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo continui a portare risultati".

Dobbiamo aspettarci qualche gol da te?

"Oh, magari... vorrei tantissimo segnare con la maglia del Napoli".

L'anno scorso con il Villarreal non avete fatto una Champions soddisfacente:

"L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions. Non so se è perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione, o perché ci sono squadre molto forti. Non credo sia il caso di quest'anno: hanno giocato un'ottima partita contro il Borussia Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal, che giocava, voleva il pallone, attaccava. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella sfida".

Cosa ti aspetti dai tuoi ex compagni?

"Abbiamo parlato, ci siamo sentiti. Non tutti gli inizi sono positivi, ma non necessariamente finiranno male. Magari hanno iniziato con il piede sbagliato in Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati. Ma spero che non sia domani":

19.45 - Termina la conferenza stampa.