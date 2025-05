Napoli, sirene arabe per Anguissa: l'Al-Qadisiyya pronto a ricoprire d'oro il centrocampista

Tra le possibili uscite in casa Napoli, attenzione alla posizione di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è finito nel mirino dell’Al-Qadisiyya, club saudita pronto a offrirgli un contratto milionario. I contatti sono concreti, più avanzati rispetto ad altri sondaggi arabi emersi nelle ultime settimane. Già un anno fa il Saudi Pro League aveva acceso i riflettori su di lui, ma poi Anguissa restò e fu decisivo nella cavalcata scudetto. Vedremo se il Napoli prenderàù in considerazione una super offerta.

Manna lavora per rafforzare l'attacco, due nomi sul taccuino del dirigente azzurro

Il ds del Napoli, Manna, oltre a De Bruyne ha in pugno altri due alfieri in grado di incrementare l’impatto offensivo del Napoli. Entrambi reduci dal Lilla: il primo è Jonathan David, il canadese nato a New York di 25 anni, svincolato bis. Il Napoli ha battuto la concorrenza esattamente come per De Bruyne con argomenti convincenti.

È molto vicino anche Edon Zhegrova, collega di nazionale kosovara di Rrahmani, 26 anni di forza e talento, l’esterno destro che potrebbe rinforzare il parco della squadra insieme con Politano e Neres. A centrocampo piace moltissimo Davide Frattesi, 25 anni, ma fino alla finale di Champions è dell’Inter il suo cuore. Lo riporta Il Corriere dello Sport.