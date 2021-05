Napoli, Spalletti ha chiesto il via libera all'Inter per anticipare la presentazione ufficiale

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore De Laurentiis potrebbe twittare il benvenuto a Luciano Spalletti, ufficializzandone così l'ingaggio per i prossimi due anni. Il tecnico, ancora legato all'Inter fino al 30 giugno, avrebbe chiesto ai nerazzurri il via libera per anticipare i tempi della presentazione, che il presidente vorrebbe effettuare nei prossimi giorni in un albergo di Roma.