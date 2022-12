Napoli, Spalletti: "La sosta ci ha fatto comodo, anche perché ritroviamo Kvaratskhelia allenato"

Khvicha Kvaratskhelia ha saltato le ultime tre partite di campionato del 2022 a causa di una lombalgia, ma ora sta bene ed è totalmente a disposizione di Luciano Spalletti. Quest'ultimo ha parlato proprio dell'esterno offensivo georgiano in un'intervista a Sky Sport: "Ci ha fatto comodo questo periodo, ritroviamo Kvara a disposizione, allenato, con le sue capacità e qualità. Il suo pezzo forte è quando punta l’avversario, quando imbuca la palla, quando tira in porta. Ha questa sensibilità vera, questa qualità nell’andare a trovare traiettorie e giocate che non sono tanto leggibili”.