Napoli, Spalletti su Politano: "Se resta e dà il suo contributo importante, siamo tutti contenti"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, intervenuto dopo l'amichevole vinta con il Perugia, ha parlato anche di Politano, al centro di mille voci di mercato: "Io non so perché vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l'anno scorso, noi siamo tutti contenti"