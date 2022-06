Napoli, ultima speranza per i rinnovi di Mertens e Ospina: non hanno altre offerte intriganti

vedi letture

Il Napoli vorrebbe rinnovare i contratti di Dries Mertens e David Ospina, ma a cifre più basse da quelle richieste: 2,5 milioni circa più bonus a vari alla firma il belga, circa 3 milioni il colombiano. E adesso temporeggia. Sia l'attaccante che il portiere non hanno gradito le proposte al ribasso, ma non avendo nulla di intrigante sul tavolo, inteso come offerte da altri lidi, potrebbe pensare di rivalutare quanto messo sul piatto dal sodalizio partenopeo. A riportarlo è 'Gazzetta.it'.