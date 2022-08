Nasce il patto di Formello tra Sarri e Luis Alberto: così lo spagnolo resterà alla Lazio

Dopo un'altra estate turbolenta Luis Alberto resterà alla Lazio. Lo ha confermato anche il ds Tare prima della sfida contro il Bologna lo scorso week-end e oggi il Corriere dello Sport approfondisce una sorta di "patto" nato tra lo spagnolo e Maurizio Sarri. Nonostante il tecnico abbia più volte censurato le polemiche del "Mago", tra scelte estive discutibili o reazione plateali dopo le sostituzioni, in questa stagione ha deciso per la via della tolleranza zero. Luis Alberto, come tutti i compagni, dovrà seguire una linea fatta di grande disciplina o ne pagherà le conseguenze, vista anche la crescente concorrenza nel ruolo, con Basic e Vecino pronti a giocare un ruolo importante per i biancocelesti.