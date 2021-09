Nedved: "I calciatori dimostrino di essere da Juve. Dybala? Molto fiduciosi per il rinnovo"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "E' una partita tosta, noi vogliamo giocarla da Juve. Chiederemo ai calciatori di giocarla col cuore e dimostrare che sono da Juve. La dimostrazione di vicinanza alla squadra c'è stata, è un momento particolare. Siamo solo alla terza giornata, ma vogliamo fare bene".

Qual è il giovane da cui ti aspetti un salto di qualità?

"Posso dirne più di uno, ci sono tanti nomi. Noi abbiamo una squadra nuova, non solo giovane. Cerchiamo di fare un mix di calciatori esperti, come Chiellini, Bonucci ed altri, e calciatori che abbiamo inserito ora che saranno il presente e il futuro del club. Questa squadra ha tantissima prospettiva, noi abbiamo tanta fiducia".

Ronaldo ha già segnato con il Manchester United.

"Non mi sorprende il gol di Cristiano".

Ci sono stati dei passi in avanti nel rinnovo di Dybala?

"Con Dybala stiamo proseguendo nella trattativa. Alcune fasi della trattativa io sono stato presente, ora la stanno portando avanti Arrivabene e Cherubini. Siamo molto fiduciosi, speriamo che la firma arrivi presto".

Crede che De Sciglio possa fare bene?

"Assolutamente sì. Io considero De Sciglio un grandissimo difensore. E' stato fermato da tanti infortuni, ma gioca tecnicamente in maniera così pulita che ce ne sono pochi come lui. Quest'anno è partito bene, ha fatto tutta la preparazione. Spero che continui così e si ritagli il suo spazio in questa squadra".