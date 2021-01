Nessuno come Kevin Lasagna. E' l'investimento più importante della gestione Setti-D'Amico

Kevin Lasagna sta per dire sì al Verona. Nella mattinata di oggi sono state svolte le visite mediche, ora è tempo della firma sul nuovo contratto che legherà l'attaccante agli scaligeri. Un colpo importante che testimonia la voglia di crescere e l'ambizione della società del presidente Setti, bravo e convinto nel chiudere la difficile trattativa con l'Udinese anche grazie al lavoro del suo uomo mercato e dell'agenzia che segue l'attaccante, la P&P Sport di Federico Pastorello . 10 i milioni di euro che l'Hellas verserà nelle casse friulane, comprendendo anche i bonus futuri legati al rendimento. 10 milioni, ovvero la cifra più alta spesa dal Verona negli anni recenti (il precedente record era per Stepinski, 5,5 milioni).

Di certo, quello messo in conto per Lasagna è stato l'investimento maggiore da quando il ds Tony D'Amico gestisce le operazioni della prima squadra, ovvero dall'estate del 2018. In termini assoluti l'esborso più alto della storia del club è quello riguardante Juan Iturbe, che nel 2015 fu riscattato dal Porto per 15 milioni di euro. Ma come detto Lasagna è l'acquisto più oneroso di questo nuovo corso veronese. Che testimonia in maniera insindacabile la voglia di crescere e provare ad andare oltre, ancora una volta.