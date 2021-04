Niente Bastoni e Brozovic, difesa obbligata: le ultime sull'Inter verso il Sassuolo

Non ci saranno Bastoni e Brozovic nella prossima gara di campionato in casa Inter di mercoledì alle 18:45 contro il Sassuolo, mentre Perisic e Kolarov hanno lavorato ancora a parte. D'Ambrosio sta ultimando i test per l'idoneità dopo lo stop per il Covid, sicché la difesa di Conte sembra quasi obbligata con Ranocchia confermato insieme a Skriniar e De Vrij. In mediana più opzioni, spiega Sky Sport: all'andata ha giocato Barella davanti alla difesa, potrebbe sostituire lui Brozovic. Davanti Sanchez chiede posto: da capire se avrà chances al posto di uno tra Martinez e Lukaku.