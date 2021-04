Noi siamo i giovani: Ajax, 23.6 anni di media. Contro la Roma con cinque Under 21

23.6 è l'età media dell'undici schierato dal tecnico dell'Ajax, Erik ten Hag. Lancieri che devono rinunciare a Onana, squalificato per doping; Blind e Mazraoui infortunati e Haller, erroneamente non inserito in lista. Spazio pertanto a molti giovanissimi, alcuni di essi appena maggiorenni: Rensch e Granvenberch hanno solo 18 anni, Jurrien Timber 19, Antony e Scherpen 21. Il "nonno" della formazione titolare è Dusan Tadic, 32 anni e unico over 30. Questo grazie al forfait all'ultimo del 38enne Marteen Stekelenburg.

Questa la formazione scelta per la sfida contro la Roma (4-3-3): Scherpen (21 anni); Rensch (18), J. Timber (19), Martinez (23), Tagliafico (28); Alvarez (23), Klaassen (28), Gravenberch (18); Antony (21), Tadic (32), Neres (24).