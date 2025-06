Ufficiale Non solo Caprile, il Cagliari riscatta anche Piccoli. L'attaccante ha firmato fino al 2029

A stretto giro di posta rispetto al riscatto del portiere Caprile, ecco anche quello del centravanti Roberto Piccoli per il Cagliari. Nelle casse dell'Atalanta entrano circa 10 milioni di euro, ora rimane solo un giocatore tra gli isolani il cui destino deve essere stabilito, il centrocampista Michel Adopo sempre dalla Dea.

Si legge nella nota d'acquisto di Piccoli per i sardi: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Roberto Piccoli dall’Atalanta: il calciatore si lega al Club rossoblù con un contratto sino al 30 giugno 2029. Arrivato al Cagliari la scorsa estate, il giovane l’attaccante bergamasco, 24 anni, si è presentato ai suoi nuovi tifosi il 12 agosto subito con una doppietta, decisiva per il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Carrarese (3-1). Alcune settimane dopo, sempre all’Unipol Domus, la prima rete in campionato, segnata nel pareggio (1-1) contro il Como il 26 agosto".

E ancora, recita il comunicato Cagliari: "Un centravanti capace di fare reparto da solo, forte fisicamente ed esplosivo. In questa stagione Piccoli ha messo in mostra tutto il suo repertorio: il senso del gol, come nelle gare in trasferta a Parma (30 settembre, 2-3) e in casa contro l’Hellas Verona (il 29 novembre, 1-0), quando i suoi guizzi hanno portato a due vittorie pesanti in chiave salvezza. O ancora il tiro forte e preciso, come il destro da tre punti scagliato da appena dentro l’area di rigore a Monza, nell’1-2 del 5 gennaio. E poi il colpo di testa, sfruttando potenza fisica, elevazione e scelta di tempo. Quattro le reti realizzate con questo fondamentale: Lazio, Bologna, Inter e quella segnata al Venezia lo scorso 18 maggio, decisiva per la salvezza (3-0). Dieci perle, accompagnate anche da tre assist e da un incessante lavoro al servizio della squadra, che hanno fatto di lui il primo calciatore italiano nato dal 2001 in poi ad andare in doppia cifra – in quanto a reti realizzate – in una singola stagione di Serie A. Il futuro è tuo, forza Roby!".