Non solo l'Inter. Dalla Cina: Zhang Jindong sta cercando acquirenti per il Jiangsu FC

La scorsa settimana Zhang Jindong, proprietario del gruppo Suning, era stato piuttosto chiaro sul futuro delle sue azienda: "Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione, chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni", disse in una dichiarazione riportata da 'Titan Sports Plus', una delle più importanti agenzie a livello sportivo del paese. Fu quella conferma diretta del fatto che l'Inter, ormai, non è più al centro del progetto Suning e che si proverà a cedere il club, dinanzi alla giusta offerta.

Ma l'Inter non è il solo club di calcio di proprietà di Suning. E anche l'altro - riporta la stessa agenzia cinese - è sul mercato. Acquistato nel 2015, il Jiangsu FC è ora in vendita: si sta lavorando per trovare il giusto acquirente per il club che ha vinto l'ultima Superliga cinese.

Zhang Jindong, the owner of Suning, said last week that businesses not connected to their principal activities will be closed or cut. Jiangsu FC(formerly Suning), the CSL title-holder, is now the target. Suning purchased the club in 2015 for ¥523m(€75.04m)from Sainty. pic.twitter.com/1GIu8NDHcz — Titan Sports Plus (@titan_plus) February 23, 2021