Non solo Lukaku, il Napoli segue anche Lucca: De Laurentiis ne ha parlato con Pozzo

vedi letture

Non solo Lukaku, il Napoli è alla ricerca di un altro attaccante per sostituire Giovanni Simeone, qualora si concretizzasse la cessione dell'argentino. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Manna segue Lorenzo Lucca, ariete che l'Udinese riscatterà dal Pisa per 8 milioni di euro.

Il centravanti piace, un bel po’, tanto che il ds Manna ha lavorato in proprio e poi De Laurentiis ha affrontato l’argomento nel corso di un incontro al sole andato in scena a Formentera con Gino Pozzo: erano lì entrambi, si sono salutati e alla fine ne hanno parlato.