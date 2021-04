Non solo Vlahovic e Belotti, il Milan segue altre piste per l'attacco: nel mirino Edouard e Boadu

Non ci sono solo Dusan Vlahovic e Andrea Belotti nel mirino del Milan per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, Maldini e Frederic Massara stanno seguendo da tempo Odsonne Edouard, punta francese classe 1998 del Celtic, e con gli scozzesi il Milan ha un discorso aperto per il riscatto di Diego Laxalt. L'altro nome è quello di Myron Boadu dell’AZ Alkmaar, olandese classe 2001 che in 26 partite di campionato ha siglato 12 reti e realizzato un assist.