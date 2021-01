Nonno Gigi e il piccolo Radu. Juve intergenerazionale nella notte di Coppa Italia

vedi letture

Sarà una Juventus intergenerazionale quella che questa sera scenderà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium contro il Genoa. Il motivo? La probabilissima contemporanea titolarità di Gianluigi Buffon, splendido 42enne classe 1978, e di Radu Dragusin, talentuoso difensore classe 2002 alla prima occasione bianconera dal primo minuto. Nel mezzo, fra la leggenda azzurra e il ragazzo di origini rumene, praticamente un'era calcistica: ben 24 anni.

Tradotto in stagioni sportive, quando Dragusin vide per la prima volta la luce del sole, Buffon vestiva già la maglia della Vecchia Signora, ma non come decano: nell'estate 2001 Gigi era infatti il nuovo acquisto della Juventus, fresco di trasferimento dal Parma per 75 miliardi di vecchie lire più il cartellino di Jonathan Bachini.

Tradotto in allori già in bacheca, quando il centrale difensivo numero 37 conobbe i suoi genitori il Superman dei pali italiani aveva conquistato una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA. Roba che in tanti, se sono fortunati, riescono a conquistare in un'intera carriera.

Oggi, nonno Gigi (non ce ne vorrà Buffon) porterà sul prato dell'Allianz il suo ennesimo nipotino bianconero. L'ultimo di una lunga lista, nella quale sono annoverati campioni e meteore, talenti e faticatori, estroversi ed umili. Ventiquattro anni di distanza, per una Vecchia Signora che poi tanto vecchia non è.