"Notti insonni e non accetto la mediocrità". Rivedi Conte in conferenza stampa

"Notti insonni e non accetto la mediocrità". Conte in conferenza stampa

Come l'Inter ha cambiato lei? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Crotone, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Il mio obiettivo in tutte le squadre in cui vado è portare il mio credo, la mia missione, il mio bagaglio. E' portare un percorso che sicuramente porta a sacrifici, a sudore e fatica... Porta a portare al limite di sé stessi tutti quanti, ma credo questo sia il percorso da seguire per essere vincenti e credibili e se si vuole onorare la storia dell'Inter. In questo percorso non sempre tutti possono essere dalla tua parte perché questo percorso richiede fatica e non tutti l'accettano, alcuni preferiscono rimanere nella loro mediocrità perché si sta più tranquilli, più sereni, non si hanno mal di testa e si dorme meglio, ma tanta gente ha voluto seguire questo percorso. Io ho portato il mio credo, sono due anni importanti in cui l'Inter ha ritrovato credibilità da tutti i punti di vista, nazionale e internazionale. Abbiamo giocato una finale di Europa League e oggi vi rendete conto anche delle difficoltà dell'Europa League, credo quella finale sia stata anche sottovalutata..."

