Nuamah e Kalimuendo per la nuova Roma: con Ghisolfi i giallorossi guardano in Francia

La Roma con Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo, guarda inevitabilmente in Francia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Ernest Nuamah del Lione, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, ma che costa 18 milioni di euro. Un prezzo che sicuramente è più accessibile comunque di quello di Federico Chiesa, che sembra al momento fuori portata.

Per il ruolo di centravanti invece, il talento che farebbe al caso di Daniele De Rossi è sempre lui, Arnaud Kalimuendo, profilo su cui Ghisolfi crede fin dai tempi del Lens. Ora è al Rennes, ma già a gennaio ci ha provato l'Eintracht Francoforte e c'è da scommettere che qualche altra società possa farsi avanti. I 20 milioni di euro che chiede il club di appartenenza non sono troppi, mentre ne costa ancora meno Serhou Guirassy, alternativa che ha una clausola da 17,5 milioni di euro.

Per fare mercato la Roma pensa anche a cedere gli elementi in esubero, che potrebbero essere Chris Smalling, arrivato al capolinea della sua avventura nella Capitale, Rick Karsdorp, Zeki Celik, Houssem Aouar, ma anche Nicola Zalewski. Tutti questi addii potrebbero garantire un tesoretto da 40-45 milioni di euro, che potrebbe poi essere subito investito per puntellare la rosa nei ruoli attualmente più scoperti.