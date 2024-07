Nuno Tavares ufficiale alla Lazio, i dettagli: 35% sulla futura rivendita e ingaggio a salire

Altro colpo in entrata per la Lazio: il club biancoceleste ha infatti ufficializzato nella giornata odierna l'acquisto di Nuno Tavares. Il terzino portoghese - si legge sull'edizione on line del Corriere dello Sport - si trasferisce dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro (prevista una percentuale del 35% sulla futura rivendita). Per il giocatore un ingaggio di 5 anni (fino al 2029): si parte da una base di 2 milioni e lo stipendio è destinato a salire con scalini da circa 200mila euro ogni 12 mesi.

Nella scorsa stagione, in prestito al Nottingham, appena 12 presenze in tutte le competizioni: per lui un totale di 696 minuti in campo.