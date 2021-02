Okaka: "Tornare in Nazionale è stato incredibile. L'Europeo? Devo rimanere umile"

L'attaccante dell'Udinese, Stefano Okaka, ha rilasciato un'intervista a The Guardian. Queste le sue parole: "Tornare in Nazionale è stato incredibile per me, nessuno può capire cosa abbia significato. Le persone a Udine mi hanno aiutato molto fin dal primo giorno e ho ripreso fiducia in me stesso. Sono venuto qui per dimostrare le mie qualità e per aiutare la squadra: ho bisogno che le persone mi amino, sono fatto così. Mancini mi conosce ed è un tecnico fantastico, ha creato qualcosa di unico in Nazionale, facendo un lavoro incredibile dopo anni difficili per l'Italia".

Parole anche sul tema razzismo da parte dell'attaccante: "Il problema non sono gli stadi o i vari Paesi, devono essere educate le persone e i bambini, solo così risolveremo i problemi. Il mondo è cambiato e il calcio pure".

Poi il ricordo dell'esperienza al Watford: "Ho iniziato bene, segnando anche contro il Liverpool, poi però ho avuto qualche problema con l'allenatore e non sono più stato impiegato. Nessuno mi ha mai spiegato il perché e non ci ho potuto fare niente. A quel punto ho lasciato il Watford e ho ricominciato la mia carriera. Amo questo sport e cerco cempre di reagire. Continuerò a lottare sempre".

Il sogno relativo all'Europeo? Okaka risponde: "Voglio rimanere umile e aiutare la mia squadra, senza pensare a cosa potrebbe succedere a fine anno. Devo fare il mio lavoro, poi vedremo cosa accadrà".