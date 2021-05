Oriali sul rapporto con Conte: "Conosciuto nel 2014, per capirci ci sono bastati 5 minuti"

Durante la sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Lele Oriali ha parlato della nascita e dello sviluppo del suo rapporto con Antonio Conte all'Inter: "Nell'estate del 2014 mi chiama Tavecchio, mi dice che ha scelto Conte come c.t. e mi chiede se voglio fare il team manager della Nazionale. Gli rispondo che forse bisogna prima chiedere il parere di Conte, con cui non avevo mai parlato in vita mia. Ci incontriamo a Milano e in 5’ capiamo che vediamo le cose allo stesso modo. Siamo uomini di fatica. La nostra carriera si è basata su sudore e sacrificio. Lui ha una preparazione tecnico-tattica incredibile".