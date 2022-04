Osimhen tiene in ansia il Napoli: oggi gli esami medici, si spera in un affaticamento

Victor Osimhen tiene in ansia i tifosi del Napoli, poi li tranquillizza. Ma c'è da capire se sarà effettivamente in campo domenica contro la Fiorentina, come annunciato via Instagram. Ieri il centravanti nigeriano si è fermato durante l'allenamento, dopo aver accusato un dolore. Una scelta precauzionale, come testimoniato, appunto, dai messaggi lanciati via social dopo il comunicato del club.

Oggi gli accertamenti. La Repubblica, nella sua edizione Napoli, fa il punto sulle condizioni del numero nove: oggi si sottoporrà ai dovuti esami medici. La speranza del club è che si tratti soltanto di un affaticamento, considerato che Osimhen si è allenato da solo martedì mattina, nella giornata libera concessa da Spalletti alla squadra.