Panucci: "Di Cassano non parlo, sarebbe un discorso lungo. Capello? Persona vera"

Christian Panucci, ex difensore della Roma ha ricordato la sua esperienza in maglia giallorossa, declinando però l'invito a parlare di Cassano durante il suo intervento a RadioDue di oggi: "Meglio lasciar stare Cassano, preferisco non spendere parole per lui, sarebbe un discorso troppo lungo. Capello? Ero un suo pupillo. Mi voleva in tutte le squadre, mi ha portato ovunque. Ma perché sono stato una persona vera, lui non amava i ruffiani. Io e lui abbiamo avuto dei confronti, ma sempre molto leali. Con lui c'è sempre stato un rapporto particolare, ma è uno che non ti regala niente".