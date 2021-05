Paparesta: "Affidare Juve-Inter a Calvarese è stato un errore. Condizionato dal Var"

L'ex arbitro poi dirigente Gianluca Paparesta, ha parlato a Radio Kiss Kiss della designazione di Calvarese per la sfida vinta dalla Juventus contro l'Inter sabato scorso: "Stiamo parlando di una gara che è sempre difficile vista la rivalità che c'è. Dopo il primo rigore per i bianconeri, Calvarese è andato in difficoltà anche perché è stato condizionato dagli errori del Var. Il designatore deve prendersi la responsabilità di aver scelto lui per arbitrare. Era una gara che necessitava di un arbitro sicuro ed esperto. La gestione degli arbitri negli ultimi anni non è stata delle migliori. La A e la B riunite sotto un'unica commissione è stato un errore".