Paradosso Ansaldi: non ha minuti per il rinnovo automatico. Può lasciare il Torino a zero

In casa Torino c'è un paradosso di nome Cristian Ansaldi. Ha raggiunto le 25 presenze che dovrebbero far scattare il rinnovo automatico ma solo 15 da almeno 45' minuti sicché ancora non ci siamo. Per questo non ci sono abbastanza partite per il prolungamento e non ci sono neppure davanti. Servirà negoziare, spiega Tuttosport, qualora il club volesse provare a tenere l'esterno mancino argentino. Altrimenti andrà via a parametro zero.