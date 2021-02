Paratici: "Infortuni normali: è come se avessimo giocato un girone d'andata in un mese e mezzo"

vedi letture

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Porto. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come sta vivendo questo avvicinamento al match? C'è più concentrazione quest'anno?

"In Champions si è sempre concentrati, non che a Lione non lo fossimo. Poi non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso, forse non meritatamente. Il livello di cura del dettaglio in Champions è diverso, e siamo qui pronti per giocarci la doppia sfida con il Porto".

Dybala può essere un nuovo acquisto?

"Ha vissuto un anno sfortunato, lo aspettiamo con ansia perché è un giocatore importantissimo, ha segnato quasi cento gol con la Juve. Lo ritroviamo stasera, non è ancora al meglio, ma nel finale di stagione che inizia oggi può essere un giocatore molto importante per noi".

Morata come sta?

"Sta meglio, però i problemi fisici sono normali se pensiamo che giochiamo la quattordicesima gara in quarantaquattro giorni. È come giocare un girone d'andata in un mese e mezzo: è normale che i sovraccarichi e qualche colpo portino a delle defezioni".