Paratici su Kulusevski: "Giocatore di livello, sta facendo una grandissima stagione"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Porto: "Abbiamo calciatori che stanno rientrando, è chiaro che non possono essere al top. Ma già averli è una buona cosa".

"Giocare delle buone partite contro squadre come la Lazio dà fiducia, ce la portiamo oggi. Sarà una gara diversa, in Champions ci sono match piu complicati. La partita all’andata è stata segnata dal singolo episodio, non abbiamo giocato una buona partita, ma non abbiamo nemmeno subito tanto. In quelle due occasioni abbiamo preso gol".

"Fortunatamente abbiamo un anno, c’è tempo per parlare di lui. Non è all’ordine del giorno".

"Non è facile arrivare alla Juventus da squadre diverse da quelle che disputano la Champions ad alto livello, i primi mesi sono sempre difficili. Anche i grandi campioni hanno patito il passaggio, ma su Chiesa eravamo tutti convinti. Avevamo visto in lui il carattere Juve, ovvero quello di disputare ogni gara con lo stile Juventus".

"È facile far giocare i giocatori forti insieme, ma tutto il calcio ora deve fare riflessioni di altro tipo. Credo sia improbabile un’idea di questo tipo".

“Credo stia facendo una grande stagione, ha fatto gol e assist, ha giocato partite di alto livello. È un calciatore di livello, ha solo 20 anni. Giocare a questo livello è difficile, ma è un giocatore in evoluzione. Può giocare con diversi moduli e diversi stili, ha tecnica e velocità, Ha grande resistenza fisica. Corre 12 km a partita, potrebbe diventare una mezzala alla De Bruyne, non sappiamo bene quello che può diventare in futuro. Può giocare sia da seconda punta che da esterno d’attacco, ma è duttile. È un giocatore di livello internazionale. Tutti gli allenatori cercano di sfruttare il giocatore anche in base al momento”.