Parla il fratello di Kean: "Difficile che torni all'Everton. Il sogno è uno: Moise alla Juve"

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, Giovanni Kean, fratello di Moise, ha parlato dell'attaccante ora in forza al PSG: "Diciamo che mi sembra difficile che torni all'Everton, nonostante il cartellino sia di proprietà degli inglesi, e vi assicuro che al Psg si trova molto a suo agio. Poi nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto. Io, da tifoso della Juventus, me lo auguro che Moise torni in bianconero. Al momento giusto mio fratello e Raiola sceglieranno l’opzione migliore. Moise avrebbe fatto comodo ad Andrea Pirlo? Sicuramente. Ma, al di là di mio fratello, da fuori mi sembra che quest’anno sia mancato l’entusiasmo degli anni dei grandi trionfi. Il sogno è uno: Kean alla Juve".