Parma-Bologna 0-2 al 45'. Doppio Barrow e felsinei in controllo. Ducali non pervenuti

Parma-Bologna 0-2

Marcatori: 12’ e 33’ Barrow

Vincere non solo per il blasone del campanile, ma anche e soprattutto per prendere fiato e allontanare la zona retrocessione. Son questi i binari sui quali Parma e Bologna stanno affrontando il derby emiliano di questo turno di Serie A. Per conquistare la vittoria Roberto D’Aversa sceglie di cambiare: addio difesa a quattro e Parma disegnato secondo il 3-5-2. Per il Bologna invece consueto 4-2-3-1 con Barrow unico riferimento offensivo.

Barrow + Barrow - A farsi vedere per primo è il Parma al 5’ con Gervinho che tenta l’inserimento centrale per Kucka che tira dal limite trovando una deviazione in corner. La risposta del Bologna arriva al 9’ con Svanberg che tenta la conclusione dalla distanza con potenza ma con poca precisione. Al secondo tentativo i rossoblu passano. Punizione dalla trequarti di Sansone con la palla nel mezzo per la testa di Barrow che anticipa tutti di testa, compreso Sepe sul secondo palo. Al 18’ Parma che prova subito a rimettersi in carreggiata con Kucka che prova l’inserimento con azione personale trovando però la respinta in scivolata di Tomiyasu. Al 26’ è ancora l’ex Milan a farsi vedere sfruttando la sponda di Cornelius: il tiro però è debole e deviato facile preda di Skorupski. Due minuti dopo altra occasione del Parma con Brugman che impegna il portiere del Bologna al termine di un’azione manovrata da parte dei Ducali. Al 33’ però arriva il raddoppio del Bologna ancora con la firma di Musa Barrow. Il gambiano incrocia di sinistro sul secondo palo di Sepe sfruttando la combinazione di Soriano e Sansone sulla trequarti. Al 40’ altra punizione a favore del Bologna con Sansone sul punto di battuta. Pallone debole e Sepe blocca a terra. Da qui alla fine della frazione molto gioco spezzato e nessun’altra occasione. Bologna negli spogliatoi con un doppio meritatissimo vantaggio.