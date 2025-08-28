Ufficiale Dal Parma all'Atletico Madrid, in prestito. Il lettone Sits atteso dalla squadra B di Torres

Non solo gli acquisti, con quello di Oristanio già ufficiale e quello di Cutrone che sta per diventarlo, perché il Parma lavora anche alle cessioni e ne ha appena ufficializzata una.

Comincia una nuova avventura in Spagna per Dario Sits, attaccante lettone classe 2004 di proprietà del Parma che giocherà con l'Atletico Madrid nella prossima stagione. Non dovrebbe però per lui esserci (almeno non ancora) posto con la prima squadra di Simeone: il 21enne sarebbe infatti da Fernando Torres per la squadra B.

Ecco quanto fa sapere lo stesso Parma a proposito del trasferimento in Spagna di Sits: "Parma Calcio annuncia che Dario Sits è stato ceduto a titolo temporaneo al Club Atlético de Madrid. Dopo i trasferimenti alla Spal e all’Helmond Sport, Dario giocherà in Spagna, dopo aver collezionato oltre 50 presenze con i colori gialloblu fra Prima Squadra Maschile e Settore Giovanile e aver conquistato la maglia della Nazionale “A” della Lettonia. Il Club augura a Dario di dimostrare tutto il suo valore nella stagione sportiva 2025/26".