Parma, D'Aversa: "L'approccio dei subentrati mi rende ottimista: tutti sono fondamentali"

Parlando in conferenza stampa dal Vigorito, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa prova a guardare con ottimismo alle prossime gare della sua squadra: "C'è una cosa che mi rende ottimista: l'approccio dei subentrati. A volte chi è entrato in corso d'opera non è riuscito ad incidere, oggi c'è maggiore partecipazione e tutti sanno che possono essere fondamentali per alimentare le speranze di salvezza. Tutto passa, però, dal migliore alcune cose che continuano a farci buttare punti. Facciamo tanto per segnare, ma poi prendiamo gol evitabili. Ripartiamo dalla prossima gara, resta comunque una prestazione di carattere e personalità specialmente nella ripresa".