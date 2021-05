Parma, D'Aversa: "Pentito di essere tornato? No. Ero convinto di poter salvare la squadra"

vedi letture

Parma già aritmeticamente retrocesso e con il solo obiettivo dell’orgoglio personale da mettere in campo nelle ultime giornate di campionato. Domani i ducali sono attesi dalla sfida interna contro l’Atalanta alla vigilia della quale si è presentato in conferenza stampa il tecnico gialloblu Roberto D’Aversa: “Se mi sono pentito di essere tornato? No, come ho detto col senno di poi si possono dire altre cose. Quando ho fatto la scelta ero convinto di poter salvare la squadra, non ci sono riuscito e sono dispiaciuto. Sono molto legato per i trascorsi al Parma, sapete cosa si è fatto. Questo non significa nulla perché nel calcio si ragiona sul presente o sul futuro, non devo sentirmi tutelato per il passato. Il mio ritorno era dovuto al fatto sentimentale, col senno di poi si può ragionare in altri termini".