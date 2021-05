Parma, dall'Argentina: Brunetta non sarà riscattato. Il suo obiettivo è rimanere in Europa

vedi letture

Non verrà riscattato dal Parma Juan Brunetta, trequartista classe '97 che in questa stagione a Parma ha trovato poco spazio. Il talentuoso attaccante avrebbe dovuto disputare almeno 22 gare per almeno 45 minuti per garantirsi l'obbligatorio riscatto dal Parma, ma ciò non è avvenuto. Come scrive dall'Argentina il quotidiano Olè, l'argentino non verrà riscattato dal Parma ma non dovrebbe tornare in Patria al Godoy Cruz: il suo intento, infatti, è di proseguire in Europa.