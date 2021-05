Parma in B, D'Aversa amaro: "La società avrà un futuro roseo. Il futuro? Non ci penso"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha commentato la sconfitta della sua squadra sul campo del Torino, che ne determina la retrocessione in Serie B dopo tre stagioni. Alla domanda sul suo futuro, il mister ha risposto: "Questo pensiero non ce l'ho proprio. Ragiono sul fatto che si è persa l'ennesima partita, non abbiamo concretizzato per la frenesia dettata dalla posizione in classifica. Non penso alla mia posizione. La società si sta strutturando e avrà un futuro roseo, dispiace per la retrocessione perché il club merita di stare in A".

