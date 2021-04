Parma, l’attacco ha svoltato, la difesa no: sono dodici i gol subiti nelle ultime sette

Un nuovo pareggio per il Parma, che anche contro il Benevento non sfrutta la chance e non riesce ad accorciare in zona salvezza, in una partita approcciata male ma conclusa con un buon moto d’orgoglio che ha permesso alla squadra di Roberto D’Aversa di pareggiare nel finale di gara, guadagnando quantomeno un punto che alla fine si può dire più che giusto leggendo l’andamento della partita. I punti di distacco dal quartultimo posto restano sempre quattro, ma a preoccupare, più che la classifica deficitaria, è il doppio volto del Parma, che non riesce mai a sfruttare le occasioni e getta alle ortiche possibilità importanti, che avrebbero potuto disegnare una classifica diversa dopo ventinove giornate.

L’ATTACCO HA SVOLTATO - L’attacco crociato, quantomeno, è riuscito a svoltare negli ultimi due mesi, con tredici gol realizzati nelle ultime sette uscite, solo due in meno rispetto a quanti la squadra ducale era riuscita a segnare fino alla ventiduesima giornata. L’ingresso di Pellè in squadra ha dato il suo contributo, così come la valorizzazione del giovane Mihaila, ai box fino a gennaio per un fastidioso infortunio, e l’arrivo del rumeno Man, ma anche i ritrovati centrocampisti, con Kucka (il migliore dell’annata crociata) ed Hernani riscopertisi goleador, e lo stesso Kurtic tornato ai livelli che gli competono. Il Parma ora crea e segna, spreca anche tanto ma ha dato un ribaltone importante.

LA DIFESA NO - E per un reparto che sorride ce n’è uno che piange e continua a leccarsi le ferite: la difesa. Seconda peggior retroguardia del campionato, il Parma continua a prendere gol per certi versi imbarazzanti, frutto di errori individuali e di reparto, che vanno a ripetersi da inizio stagione. Decisamente troppi i gol subiti da calcio da fermo, il Parma non riesce a dare quella solidità che nei precedenti anni di A era stata l’arma fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Se i gol segnati nelle ultime sette gare sono tredici, sono ben dodici quelli subiti: troppi. In totale sono cinquantasei, come se il Parma, da inizio stagione, iniziasse sempre da 0-2 sotto. Numeri che rispecchiano il penultimo posto in classifica, ma che, in un modo o nell’altro, tengono ancora in vita i crociati. Che, però, di settimana in settimana vedono sempre più lontano l’obiettivo.