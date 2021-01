Parma, Liverani all'ultima spiaggia: anche un miracolo contro l'Atalanta potrebbe non bastare

Quello di ieri mattina a Collecchio non è stato un risveglio sereno. Non lo è stato soprattutto per Fabio Liverani, deluso dopo l'ennesimo ko subito, questa volta contro il Torino, che proprio nella mattinata di ieri ha partecipato alla riunione che avrebbe deciso il suo futuro. Presenti, oltre al tecnico crociato, anche il direttore Marcello Carli, lo sponsor principale dell'ex tecnico del Lecce, che Carli avrebbe voluto portare anche a Cagliari, Pietro Pizzarotti (ex presidente crociato) e ovviamente il presidente Kyle Krause, tornato in Italia dopo le vacanze di Natale e al Tardini nel pomeriggio della batosta con il Torino. Nella riunione fiume, durata circa due ore, il presidente Krause ha deciso di proseguire con Fabio Liverani, che anche domani, contro l'Atalanta, siederà in panchina. Più che delle vere e proprie richieste sono emersi tanti interrogativi su una squadra che, a ormai tre mesi dalla chiusura del mercato, non ha ancora un'identità ben precisa e soprattutto non riesce a dare risposte, nemmeno di carattere.

NUBI ALL'ORIZZONTE - Liverani si è guadagnato la fiducia, ma all'orizzonte le nubi sono sempre molto scure. Il calendario del Parma è proibitivo, con l'Atalanta domani, la Lazio nel week-end e a seguire la partita con il Sassuolo. Per Liverani potrebbe essere fatale già la prima uscita, quella di domani: non si chiedono miracoli al tecnico, contro una delle avversarie più in palla del campionato, ma certamente la dirigenza si aspetta risposte importanti dal suo tecnico e dal gruppo, soprattutto dal punto di vista della prestazione. In caso di fallimento, ecco che il destino di Liverani sarebbe segnato. E per una eventuale sostituzione, i nomi sono principalmente tre: la pista più logica porterebbe a Roberto D'Aversa, che questo gruppo lo ha portato all'undicesimo posto solo qualche mese fa, ma i vecchi rancori che hanno portato all'addio in estate non si sono ancora riassorbiti, nonostante il cambio di società. Gli altri due nomi più accreditati sono quelli di Roberto Donadoni, che sarebbe di ritorno a Parma, e di Paulo Sousa, nome nuovo e internazionale, gradito alla società per idee e pedigree. Ma tutto questo è prematuro, con Liverani padrone del suo destino. Almeno per un'ultima volta.