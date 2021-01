Parma, non solo arrivi: in definizione il prestito di Ricci al Venezia

Messosi in luce nel Parma anche a causa dell'emergenza difensiva, Giacomo Ricci è pronto a scendere di categoria per cercare più spazio: il terzino sinistro è infatti ad un passo dall'addio ai ducali, che oggi hanno accolto Man e sono in chiusura anche per Zirkzee, per trasferirsi al Venezia, in Serie B.