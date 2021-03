Parma, Sepe si scusa: "La mia prestazione peggiore nel giorno delle 100 presenze"

Il portiere del Parma Luigi Sepe, colpevole in occasione del secondo gol subito oggi contro la Fiorentina per mano di Milenkovic, avrebbe sognato di festeggiare in maniera diversa le cento presenze in maglia crociata. Attraverso i propri social, l’estremo difensore si è scusato così con i propri compagni e tifosi per l’errore: “Nella mia partita numero 100 con questa maglia mi aspettavo una prestazione migliore... e invece forse è stata la peggiore, in un momento dove serviva non commettere errori… Mi assumo le responsabilità dell’errore chiedo scusa ai miei compagni e a tutto il gruppo“, ha scritto su Instagram.