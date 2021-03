Parma, si avvicina il rientro in gruppo di Cornelius: oggi il danese parzialmente coi compagni

Dopo aver vinto la prima gara in campionato dal ritorno di D'Aversa, per il Parma continuano ad arrivare buone notizie: si avvicina infatti il recupero di Andreas Cornelius. In occasione dell'allenamento svoltosi oggi, infatti, l'attaccante danese ha svolto in parte la seduta con il resto dei compagni. Sembra probabile, a questo punto, il suo recupero in vista del match con il Genoa. Quattro giocatori hanno invece svolto allenamento differenziato: si tratta di Riccardo Gagliolo, Gervinho, Roberto Inglese e Lautaro Valenti.