Parma, stagione finita per Cyprien. Tre mesi di stop, appuntamento a luglio

vedi letture

Si conclude con oltre due mesi di anticipo il campionato di Wylan Cyprien, il suo primo in Serie A. Il centrocampista è stato sottoposto oggi a Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario del Parma, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta verrà dimesso domani per iniziare la terapia che prevede una prognosi di 3 mesi per la ripresa agonistica: lo rivela il sito ufficiale della formazione ducale.