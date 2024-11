Pato: "Quando mi lasciai con Barbara, Berlusconi voleva escludermi dalla festa Scudetto"

vedi letture

Nel podcast brasiliano Benja Me Mucho c’era ospite Alexandre Pato, ex attaccante del Milan. Il Papero racconta di quando si lasciò con Barbara Berlusconi, figlia di Silvio e della reazione dell'ex presidente, che affrontò la situazione con la sua consueta ironia.

Su Berlusconi: “Ha visto anche un’opportunità per diventare ancora più famoso, no? Era già molto famoso. Usava un club con tradizione di cui tutti erano innamorati, quindi… Che giocata incredibile (ride, ndr). Ogni volta che si avvicinavano le elezioni comprava due campioni (ride, ndr). Ha investito molto nel Milan, e allo stesso tempo ha messo in società un uomo che era un genio e lo è ancora oggi, che è Galliani. Era il suo braccio destro”.

E quindi, quando hai chiuso con sua figlia hai avuto paura di lui? “No, nemmeno a parlarne. Queste sono domande difficili (ride, ndr). No, è sempre stato molto simpatico. Ricordo ancora che un giorno riunì tutti sul campo e disse: 'Se vincete il campionato organizzo una festa per tutti. Ma per te no, per te no Pato (ride, ndr)'".

Il classe '89 ha collezionato 150 presenze con 63 gol durante le sue sei stagioni tra le fila del Diavolo. Con la maglia dei rossoneri Pato ha vinto un campionato e una Supercoppa italiana, entrambi nel 2011.