Pavard dopo il debutto con l'Inter: "Nel calcio italiano c'è molta aggressività, molta tattica"

Benjamin Pavard e i suoi primi minuti con la maglia dell'Inter. Nella serata di ieri il difensore francese schierato dal primo minuto da mister Inzaghi sul campo della Real Sociedad non ha vissuto una grande serata. Come, del resto, tutta la difesa nerazzurra: "Nel calcio italiano c'è molta aggressività, molta tattica - ha detto l'ex Bayern ai microfoni di 'Inter TV' al termine della partita -. Sono molto contento di aver potuto giocare titolare, è stata una partita molto difficile ma alla fine abbiamo portato a casa un buon pareggio. Adesso dobbiamo recuperare, la prossima partita arriva subito e quindi serve recuperare le energie. Abbiamo sofferto ma è stato importante non aver perso, ci aspetta un'altra partita difficile e dovremo dare tutto domenica".

Questo il commento di TMW alla prestazione di Benjamin Pavard: "Alti e bassi nel suo primo tempo da giocatore dell'Inter: alterna cose apprezzabili - una chiusura in tackle su tutte - a sviste anche abbastanza clamorose. E non si fa neanche apprezzare in fase offensiva". Voto: 5.5.