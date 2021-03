Pellé: "Il Parma ha dimostrato di volermi, Krause mi ha fatto una buona impressione"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Graziano Pellé spiega perché ha scelto di ripartire da Parma dopo l'esperienza in Cina: "Semplicemente ero in scadenza di contratto e d’accordo con lo Shandong Luneng, dopo quattro anni e mezzo di successi, abbiamo deciso di separarci. Il Parma, anche per la necessità che c’era in quel momento, ha dimostrato di volermi: ho ascoltato il presidente Krause, mi ha fatto subito una buona impressione e ho accettato. Mi piacciono le sfide"

D'Aversa?

"Pretende tanto dalla squadra. Tra me e lui c’è stato subito un buon feeling, perché anche a me piace molto lavorare".