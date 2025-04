Pellegrini si è ripreso la Lazio e a fine stagione verrà riscattato dalla Juventus

Luca Pellegrini ha ora cinque partite per conquistarsi definitivamente un posto nella Lazio. Dopo una stagione complicata, con l’esclusione dalla lista a gennaio, l’infortunio di Tavares e quello di Lazzari gli hanno aperto le porte per un ruolo da titolare nel finale di stagione. Le ultime due presenze dal 1’ minuto, nel derby e contro il Genoa, confermano il suo buon momento, sottolineato anche da due assist consecutivi e prestazioni solide.

A Marassi ha fatto registrare l’82,1% di precisione nei passaggi, e in media effettua 5 passaggi progressivi a partita, tra i migliori d’Europa nel ruolo. Anche l’incisività in zona offensiva è notevole: 2.88 azioni da tiro a gara, dati simili a quelli di Di Marco dell’Inter. Se da alcuni è stato criticato per la fase difensiva, le statistiche raccontano un’altra storia: con 1.73 intercettazioni potenzialmente decisive a partita, Pellegrini è tra i migliori nei top cinque campionati.

A fine stagione sarà riscattato dalla Juventus per 4 milioni. Restano i rimpianti per non averlo avuto contro il Bodo Glimt: al suo posto fu inserito Basic, mai utilizzato. Con la Lazio ancora in corsa per la Champions, Pellegrini potrebbe essere l’uomo chiave di questo sprint finale. Lo scrive La Repubblica (edizione Roma).