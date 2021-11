Perisic la scadenza silenziosa dell'Inter. Il gran rendimento può cambiare le carte in tavola

vedi letture

Gennaio si avvicina e dal giorno successivo della fine del mercato, ovvero dal 1 febbraio, i calciatori in scadenza nell'estate 2022 saranno liberi di firmare un contratto da svincolati con una nuova società. Per questo il tema delle scadenze, che Tuttomercatoweb.com ha deciso di affrontare in modo ampio e approfondito in questi giorni di sosta per le Nazionali, diventa sempre più delicato. Perché molti club, proprio in questi giorni, stanno cercando di trovare la quadra per alcuni degli accordi più importanti. Uno speciale che tocca molte tappe e tanti nomi 'big' della nostra Serie A. Come quello di Ivan Perisic.

Ad oggi è uno dei pochi a scadenza per cui l'Inter non si è mossa

E' sempre andata avanti per priorità, l'Inter, negli ultimi mesi. E così sono arrivati i rinnovi di Bastoni, poi di Lautaro e di Barella. A breve sarà il turno, probabilmente, di Brozovic e magari poi toccherà a De Vrij. Per Ivan Perisic, invece, ancora niente da segnalare in tal senso. Logico che nella stanza dei bottoni di Viale della Liberazione saranno già state fatte considerazioni in merito, ma come detto di passi concreti per ora neanche l'ombra.

Le prestazioni sul campo potrebbero rivedere la posizione nerazzurra

In tutto questo scenario di puro stand by, c'è il campo. E c'è un Perisic pilastro nelle scelte di Simone Inzaghi, come e ancor più rispetto allo scorso anno con Conte. E il croato da parte sua ha sempre risposto presente, giocando quella che probabilmente è per impegno e rispetto dei compiti tattici la miglior stagione della sua carriera. Una maturazione più che una crescita, che potrebbe portare l'Inter a mettere sul piatto un rinnovo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.

Squadre interessate - Everton, West Ham, Wolfsburg