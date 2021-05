Pessina verso una maglia all'Europeo? "Credo di aver dimostrato quel che valgo"

Matteo Pessina dell'Atalanta, autore di due gol contro San Marino, ha parlato alla RAI dopo il 7-0 di stasera. "Credo di aver dimostrato quel che valgo, non è questa gara che lo fa vedere. Il mister credo abbia già fatto le sue valutazioni, ma son contento di aver fatto primo e secondo gol in Nazionale".

Sul suo percorso "Credo si possa sempre migliorare a livello personale, si può far meglio ma sono arrivato a un buon punto. Non posso fermarmi ora, serve continuare, c'è tanto da fare".

Su Gasperini "Gli devo tanto, mi ha fatto crescere calcisticamente e umanamente. A fare queste gare sento poca pressione grazie a lui e al suo gioco".